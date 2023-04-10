Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.

Sıralamada 17 puanla 18'inci basamakta yer alan Denizlispor bu haftayı bay geçirip hafta sonunda Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.