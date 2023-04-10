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Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Tuzlaspor'a deplasmanda 3-0 yenilip teknik direktör Kemal Kılıç'la yollarını ayıran Altaş Denizlispor, Bülent Ertuğrul'u takımın başına getirdi. Denizlispor'da futbolculuk döneminde forma giyen ve 2017-2018 sezonunda sportif direktörlük görevinde bulunan Ertuğrul'la 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 16:39
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.

Sıralamada 17 puanla 18'inci basamakta yer alan Denizlispor bu haftayı bay geçirip hafta sonunda Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.

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