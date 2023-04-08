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Sakaryaspor Manisa FK: 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Sakaryaspor 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 18:17 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 18:20
Sakaryaspor Manisa FK: 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 30. hafta maçında Sakaryaspor, Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Sakaryaspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Sakarya'ya galibiyeti getiren golleri Deni Milosevic (p) ve Oğuzhan Akgün kaydetti.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor 55 puana yükseldi. Manisa FK ise 45 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

32. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda kaleci Ömer topu çeldi.

45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Dimitrov, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada penaltıyı kullanan Deni Milosevic, topu ağlarla buluşturdu. 1-0

60. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutunu kaleci Furkan kurtardı.

90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan Akgün'ün şutunda top filelere gitti. 2-0.

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