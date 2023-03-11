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Göztepe 1-1 Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 21:22
Göztepe 1-1 Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Altınordu'yu deplasmanda 1-0 yenen Göztepe uzun süre önde götürdüğü maçta evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, 19'uncu dakikada Kvasina ile penaltı kaçırdı, ilk yarı golsüz bitti. Ngalina 54'üncü dakikada Göztepe'yi öne geçirdi: 1-0. Pendikspor'da Thuram 90'ıncı dakikada attığı golle skoru belirledi: 1-1.

Maçtan dakikalar;

2'nci dakikada Regattin'in sağ kenardan açtığı ortaya Kappel kafa vuruşunu yaptı, kaleci Arda gelen topu kurtardı.

14'üncü dakikada Palmer'in ara pasında Ngalina çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Top sağ direğin yakınından dışarı çıktı

17'nci dakikada rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Kvasina gelişine vurdu. Top rakibinin eline temas etti. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izleyip penaltı noktasını gösterdi.

19'uncu dakikada kazanılan penaltıyı Kvasina kullandı ve Pendikspor kalecisi Burak topu kurtararak gol olmasına izin vermedi.

36'ncı dakikada Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Göztepe oyuncusu İsmail'in taç atışı kullanacağı sırada topa müdahale etti. Özköylü'nün saha kenarında yaptığı hareket üzerine İsmail Köybaşı deneyimli teknik adama tepki gösterdi, ardından yedek kulübeleri birbirine girdi. Karşılaşmanın hakemi yaşanan gerilimin ardından Osman Özköylü, İsmail Köybaşı ve daha sonra da Göztepe Teknik Direktörü Ekrem Dağ'a kırmızı kart çıkardı. VAR'dan gelen tavsiye üzerine hakem Oğuzhan Aksu pozisyonu izledi ve İsmail'e gösterdiği kırmızı kartı iptal edip oyuncuya sarı kart verdi.

54'üncü dakikada Göztepe golü buldu. Mamah'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ngalina, şutunu çekti, top filelerle buluşturdu: 1-0.

58'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında İsmail şutunu çekti, top az farkla auta çıktı.

90'ıncı dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan aldığı pası iyi kontrol eden Thuram sert bir vuruşla köşeyi buldu: 1-1.

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