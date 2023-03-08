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Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak Bodrumspor galibiyetini değerlendirdi!

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK evinde Bodrumspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ev sahibi ekibini teknik direktörü, Yalçın Koşukavak galibiyeti değerlendirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 17:58
Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak Bodrumspor galibiyetini değerlendirdi!
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü - Bodrumspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Bodrumspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bizim için çok kritik bir maçtı. Yukarıya doğru pozisyon almamız açısından kritik bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Zor maçlar oynuyoruz. Önce lig lideri Samsunspor ile oynadık. Şimdi lig üçüncüsü, önümüzdeki hafta da lig ikincisiyle oynayacağız. İnşallah bu periyotu istediğimiz gibi atlatırsak kendimizi Play-off'un içine atacağız. Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

Maçın ilk ve ikinci yarısı arasındaki oyun farkı hakkında soruyu yanıtlayan Koşukavak, "Oyunun ilk yarısı beni rahatsız etti, memnun değilim. Biz bir oyun modeliyle oynamaya çalışıyoruz. Bu oyunun bazı parçalarını ilk yarı itibariyle sahada yansıtamadık. İkinci yarı bunu düzelttik. Bu yüzden ikinci yarı daha dominant bir oyun sergiledik" diye konuştu.

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