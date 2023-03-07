İzmir’de derbi heyecanı

Spor Toto 1'inci Lig'de 16'ncı sırada yer alan Altınordu, bugün İzmir derbisinde 11'inci basamaktaki Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları VIP 200 TL, numaralı 50, deplasman 40, kadın ve çocuklar için 10 TL olarak belirlendi. Altınordu'da sakatlığı bulunan Volkan dışında eksik yok. Göztepe ise derbiye tam kadro çıkacak. Ligde son olarak deplasmanda Pendikspor'a 2-1 mağlup olan 17 puanlı Altınordu, 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak ateş hattından çıkmayı hedefliyor. Son maçında evinde Boluspor'la 1-1 berabere kalan 31 puanlı Göztepe de kazanarak Play-Off iddiasını korumak istiyor. Ligin ilk yarısındaki derbiyi Göztepe kazanmıştı.