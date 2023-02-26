Haberler TFF 1.Lig Karadeniz’de 1-1’lik beraberlik

Karadeniz’de 1-1’lik beraberlik

Ç. Rize ile 1461 Trabzon hazırlık maçında karşılaştı. Enes ve Benhur’un golleriyle maç 1-1 bitti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
Karadeniz’de 1-1’lik beraberlik

1 . Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor dün TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı 1461 Trabzon FK ile hazırlık maçında karşılaştı. Takımların kapışmasından beraberlik çıktı: 1-1. Mehmet Cengiz Tesislerinde oynanan mücdelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 57'de konuk ekip Enes'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 69'da Benhur ile cevap verdi.

Öte yandan diğer hazırlak maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sivasspor-Sivas Belediye: 3-0, Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 1-3, Göztepe-Başakşehir: 0-0, SamsunsporÇorum FK: 3-0, Manisa FK-Altınordu: 1-1.

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