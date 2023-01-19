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Sakarya coştu

Yeşil siyahlı takım, İsrailli orta saha Guy Hadida ve enb son Spartak Varna forması giyen kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov ile sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Sakarya coştu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ara transfer dönemine hızlı girdi ve iki ismi birden renklerine bağladı. Tatangalar, İsrailli orta saha oyuncusu 27 yaşındaki Guy Hadida ve en son Spartak Varna forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Zdravko Dimitrov ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Maccabi Bnei Reineh forması giyen orta saha oyuncusu Guy Hadida ile sözleşme imzaladık" denildi.

MÜCADELEDEN KAÇMAYACAĞIM

Hadida ve Dimitrov da iddialı açıklamalar yaptılar. Hadida, takımın başarısı için elinden geleni yapacağını belirtip taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Sakaryaspor'un Süper Lig hedefi için mücadeleden kaçınmayacağım" ifadesini kullandı. Dimitrov da "Bana güvenip transferimi gerçekleştirdikleri için yönetime teşekkür ederim. Umarım hep birlikte güzel günler görürüz. Sahaya çıkmayı iple çekiyorum" şeklinde konuştu.

ALTINORDU HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Sakaryaspor öte yandan Altınordu ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla bitti. Yeşil-siyahlı ekip, buün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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