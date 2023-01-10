Porto’dan Tuzla’ya

1. Lig'de 14. sırada düşmeme mücadelesi veren Tuzlaspor, sürpriz bir transfere imza attı. İstanbul ekibi, bir dönem G.Saray'ın da gündemindeki 30 yaşındaki Kongolu orta saha İmbula'yla 1.5 yıllık imza attı. Son olarak Portekiz'de Portimonense'de oynayan ve sezon başından beri maç yapmayan tecrübeli yıldız, kariyerinde; Guingamp, Marsilya, Porto, Stoke, Toulouse, R.Vallecano, Lecce, Sochi'de ter döktü. Öte yandan Tuzla, Bolu'dan 26 yaşındaki golcü Ozan Papaker'i de satın olma opsiyonuyla kiraladı.



9 farklı takımın formasını giyen İmbula için bugüne kadar 51 milyon euro bonservis bedeli ödendi.