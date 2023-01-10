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Halil Akbunar Eyüpspor'a transfer oldu

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen milli futbolcu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 09:27
Halil Akbunar Eyüpspor'a transfer oldu

Eflatun-sarılı kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Westerlo Kulübü ile Halil Akbunar'ın bonservis bedeli noktasında anlaşma sağladık. Halil resmi imza töreni için yarın İstanbul'da olacak. Kendisiyle 3,5 yıllık bir sözleşme imzalayacağız. Eyüpspor camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından, "Ailemize hoş geldin Halil Akbunar." paylaşımı yapıldı.

Göztepe'de yakaladığı çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'de 162 karşılaşmada forma giydi ve 23 gol attı.

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