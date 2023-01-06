Haberler TFF 1.Lig Samsunsporlu Ali Kaan Güneren'den itiraf: İlk devreyi daha iyi bir puanla bitirebilirdik

Samsunsporlu Ali Kaan Güneren'den itiraf: İlk devreyi daha iyi bir puanla bitirebilirdik

TFF 1. Lig ekiplerinden Ali Kaan Güneren, "Sezonun ilk devresinde alabileceğimiz puanlar vardı. Daha iyi bir puan ile ilk devreyi bitirebilirdik. Ama yine de ikinci sırada tamamladık. Altay maçıyla, ikinci yarıya güzel bir galibiyet serisiyle başlayıp, kazanarak devam edip şampiyon olmak istiyoruz." dedi. İşte o sözler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 16:44
Samsunsporlu Ali Kaan Güneren'den itiraf: İlk devreyi daha iyi bir puanla bitirebilirdik
Samsunspor'un başarılı orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren, ligin ilk devresini daha iyi bir puan ile bitirebileceklerini söyleyerek, ikinci devrede daha çok çalışıp, daha az hata yapacaklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligin ikinci devresine Antalya'da yaptığı kamp ile hazırlanıyor. Antalya kampının çok verimli geçtiğini belirten Ali Kaan Güneren, "Kamp sürecimizi çok verimli geçiyor. Fiziksel ve mental anlamda çok iyi hazırlanıyoruz. Çok iyi giden bir sürecimiz var. İlk devrenin son maçını kazanmak bizi motivasyon anlamında çok mutlu etti. Antalya kampını da mutlu geçiriyoruz. Dört gözle Altay maçını bekliyoruz" dedi.

"İlk devreyi daha iyi bir puanla bitirebilirdik"
İkinci yarıya Altay galibiyeti ile güzel başlamak istediklerini belirten Ali Kaan Güneren, "Sezonun ilk devresinde alabileceğimiz puanlar vardı. Daha iyi bir puan ile ilk devreyi bitirebilirdik. Ama yine de ikinci sırada tamamladık. Altay maçıyla, ikinci yarıya güzel bir galibiyet serisiyle başlayıp, kazanarak devam edip şampiyon olmak istiyoruz. İkinci devre birinci devredeki hatalarından ders çıkarmış, daha da özveriyle, kalbiyle oynayan, daha iyi işler yapacak bir Samsunspor bekliyor diyebilirim. Takımda büyüğüyle küçüğüyle herkes çok iyi anlaşıyor. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Mesela antrenman bitiyor birlikte sohbet ediyoruz. Yemeklerimiz sohbetli geçiyor. Takımdaki herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Kimse kötü niyetli değil, bununda bizi şampiyonluğa götüreceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Taraftarın iyi günde de, kötü günde de her zaman takımlarının yanında olduğunun altını çizen Ali Kaan Güneren, "Taraftarımıza mesajım her zaman bizi desteklemeleri. Şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar oldu. Talihsiz puan kayıpları, penaltılar kaçırdık. İkinci devre birinci devredeki hatalarımızdan ders çıkarıp, bu hataları yapmayarak, üst sıralarda tutunacağız. İnşallah şampiyon olacağız. Taraftarımız da bizi iyi günde kötü günde her zaman desteklemelerini istiyoruz. Taraftarımız özellikle içerdeki maçlarda bize itici güç oldular. Maçları kazanmamız için her şeyi yaptılar. Ama deplasmandaki destekleri bizim için çok daha önemliydi. Her gittiğimiz deplasmanda bize gerçekten çok büyük destek oldular. Benim özellikle unutamadığım kupa maçı olan Trabzonspor karşılaşmasındaki destekleri. Bodrum'da uzun mesafe olmasına rağmen geldiler, desteklediler. Taraftarımız iyi günde kötü günde yanımızda olmaya, bizi desteklemeye çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu desteklerini ikinci yarıda da her zaman bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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