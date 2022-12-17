Manisa FK 1-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Kone'nin ara pasında topla buluşan Adeniyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı.

33. dakikada kendi sahasında topla buluşan Batuhan'ın topu rakip kaleye kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Emre'de kaldı.

72. dakikada Manisa FK savunmasından dönen topa Cisse aşırtma vurdu, meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı.

80. dakikada ceza sahası içerisinde Diallo'nun pasında topla buluşan Prib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)

85. dakikada Bilal'in ortasına kafayla çıkan Cisse topu auta gönderdi.



Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan xx, Anıl Usta xx, Nurettin Dinçer Emir xx

Manisa FK: Birkan xx, Prib xxx (Stark dk. 87 ?), Gakpa xx (Kadir dk. 81 ?), Batuhan xx, Diallo xxx (Anıl dk. 88 )), Mehmet Uysal xx (Selim dk. 63 xx), Burak xx, Muhammet Taha xx, Ayberk xx, Domgjoni xx, Çağrı xx

Yedekler: Samet, Mert, Arda, Fırat, Oktay

Teknik Direktör: Levent Eriş

Tuzlaspor: Emre xx, İsmail xx, Rotman xx (Olatunbosun dk. 90 ?), Mata x (Yahaya dk. 55 xx), Adeniyi xx, Cısse xx, Ogün xx (Mustafa dk. 67 xx) , Mehmet Coşkun xx, Erol xx (İbrahim dk. 90 ?), Sadi xx, Kone xx (Bilal dk.67 xx)

Yedekler: Murat, Angeler, Erdinç, Emirhan, Kerem,

Teknik Sorumlu: Zafer Yiğit

Goller: Prib (dk. 80) (Manisa FK)

