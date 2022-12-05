Kardeş payı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen eki ekibin mücadelesinde Adanaspor ile Göztepe karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Adanaspor, 4. dakikada Pedro Nuno'yla öne geçti. Konuk ekip 15'te ilginç bir pozisyonda eşitliği sağladı. Önce İsmail Köybaşı, ardından Palmer'le direğe takılan İzmir ekibinde Yasin Öztekin, yaptığı vuruşla beraberliği getiren isim oldu.

PALMER BİTİRDİ

Adanaspor, Ahmethan Köse'nin 71'de attığı golle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Konuk ekipte 84'te sahneye çıkan Palmer durumu 2-2'ye getirdi. Son anlarda iki ekip de galibiyet golü için rakip kaleye yüklendi fakat karşılıklı ataklardan sonuç çıkmadı. Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen Adanaspor ile dış sahada 3 maçtır kazanamayan ligdeki 18'e yükseltmeyi başardı.

ADANA CEPHESİ ÜZGÜN

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını söyledi. İki kez öne geçtiklerini hatırlatan Arın, "Maalesef üstünlüğümüzü koruyamadık. İyi bir performans gösterdik. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Beraberlik için üzüldük. Keçiören maçında daha iyi olacağız" diye konuştu.