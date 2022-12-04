Haberler TFF 1.Lig Altay 5-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Altay sahasında farka koştu!

Altay 5-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Altay sahasında farka koştu!

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay sahasında Boluspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 22:10
Altay 5-1 Boluspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Altay sahasında farka koştu!

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay, Dyorex Boluspor'u 5-1 yendi.

Altay'ın cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarlarının yer almadığı müsabakayı Bolusporlu taraftarlar takip etti.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta tatil edilen Göztepe maçında bir taraftarın saldırısı sonucunda yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç müsabakada forma giymedi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Mete Kalkavan, Kamil Çetin, Murat Altan

Altay: Mustafa Çalışkan, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 81 Arda Gezer), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Dk. 86 Mehmet Gündüz), Naderi (Dk. 90+3 Özgür Özkaya), Tolga Ünlü (Dk. 86 Yusuf Tekin), Paixao (Dk. 90+3 Murat Uluç)

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş (Dk. 82 Posmac), Bülent Cevahir, Ngandu (Dk. 59 Furkan Demir), Landel (Dk. 65 Arda Köksal), Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Balde

Goller: Dk. 14 Salih Sarıkaya, Dk. 23 Eren Erdoğan, Dk. 40 İbrahim Öztürk, Dk. 89 Paixao (Penaltıdan), Dk. 90+3 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 27 Balde (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 82 Oulare (Dyorex Boluspor)

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