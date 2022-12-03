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TFF 1. LİG: Altay'ın konuğu Boluspor

TFF 1.Lig'in 16. haftasında Altay, evinde Boluspor'u konuk edecek. İzmir ekibinin cezası nedeniyle mücadele seyircisiz oynanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 12:55
TFF 1. LİG: Altay'ın konuğu Boluspor

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda oynadığı Göztepe derbisi çıkan tribün olayları nedeniyle tatil edilen, taraftarının çıkardığı olaylar yüzünden 6 maçlık tarihi seyircisiz oynama cezası alan Altay pazar günü sahasında Dyorex Boluspor'u boş tribünler önünde konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mete Kalkavan düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda, geçen haftaki olaylarda Göztepeli bir taraftarın korner bayrağı direğiyle saldırısı nedeniyle başından yaralanan kaleci Ozan'ın yanı sıra diğer filebekçisi Eren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Haftayı moralsiz geçiren Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, Göztepe maçının ardından futbola motive olmaya çalıştıklarını, Boluspor karşısında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi vereceklerini söyledi. Göztepe derbisinin sonucu belirsiz olan Altay'ın ligde 18 puanı var.

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