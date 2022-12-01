Altay'dan Göztepe maçı açıklaması: Yeniden başlatılsın

Altay Kulübü, olaylı Göztepe maçına ilişkin açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

27.11.2022 tarihi, ne yazık ki futbol tarihimize kara bir gece olarak geçti. Öncelikle yaşanan olaylardan kaynaklı olarak Mehmet Çakır ve Ozan Evrim Özenç'e tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Çok yönlü ve sağduyulu değerlendirilmesi gereken hassas bir süreçten geçmekteyiz. Değerlendirmelerimizi yaparken tüm kelimelerimizi özenle seçmeye çalışıyoruz.

Öncelikle bilinmesini isteriz ki; Altay ve Göztepe, İzmir'in ve ülke futbolunun lokomotifleri ve asırlık birikimle on binlerce doğruyu üreten çok özel kıymetlerdir. Bu bakımdan, münferit yanlış içinde olanların tüm saldırılarını kişi ve kulüp gözetmeksizin lanetlediğimizi ortak bildirimizle vurgulamıştık.

Akabinde, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız ve heyetiyle, Sayın Valimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrasında, yapılmış olan saldırıların camiaları temsil etmediğini futbolun paydaşları olarak ayrı ayrı aktarmıştık.

Sporcumuz Ozan Evrim Özenç'e gerçekleştirilen saldırı futbolun en mahrem olması gereken yeri, yeşil sahada gerçekleşmiştir. Bu saldırgan kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklanmıştır. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu saldırı ile ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz.

Altay Spor Kulübü kurulduğu günden bugüne dek Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sıkı sıkı bağlı kalmıştır. Bu yüzden, suçu münferit olarak işlediğini itiraf eden bir şahsın yapmış olduğu eylemi çarpıtarak kökleri Kuvâ-yi Milliye'ye dayanan 108 yıllık çınar ALTAY'a karşı, sosyal medya üzerinden sistematik bir linç kampanyası yürütenleri kınıyoruz. Bu karalama kampanyasını yürüten kişiler hakkında hukuki süreç yürütülmekte olup sportmenliğin ruhuna aykırı ve futbolun değerini düşüren, kulüplerin zarar görmesine neden olan bu eylemler içinde bulunan kişiler, yayın organları ve sosyal medya hesapları, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilecektir.

Altay Spor Kulübü de, dostumuz Göztepe Spor Kulübü gibi 27.11.2022 gecesinde olanlar yüzünden şiddetin ve futbol terörünün mağduru durumundadır ve tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesini talep etmektedir. Bu insanlık dışı saldırıyı gerçekleştirenlerden, yargılama sonunda suçu sabit görülenlerin ömür boyu Altay tribünlerinden menleri için gerekli girişimde bulunulacaktır. Hatırlatmak isteriz ki Göztepe maçının biletleri Altay Spor Kulübü tarafından dağıtılmamış, Passolig sistemi üzerinden satışa çıkarılmıştır. Bunun yanında deplasman tribününe giren seyircilerin bir kısmının Passolig kartı kullandırılmadan tribüne alındığı anlaşılmaktadır. Fişek atma eyleminin şüphelisi de fişeği bu marifet ile tribüne soktuğunu ifade etmiştir.

Son olarak, Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun müsabakanın devamı ya da sonucuyla ile ilgili bir karar almasından önce konuyla ilgili fikrini de tarihindeki sportmen duruşunun gereği olarak şöyle beyan eder:

Hakem kararıyla tatil edilen müsabakanın sonucunda ebedi dostumuz Göztepe'nin, İzmir'in ve ülke futbolunun daha fazla zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Bu sebepten dolayı müsabakanın, birlik beraberlik ruhunu yansıtacak şekilde İzmir'in tüm takımlarının kadın ve çocuk taraftarlarına açık olarak, ilk dakikadan itibaren başlatılarak oynatılması gerektiğini düşünmekteyiz. Kulübümüz hiçbir şartta kâğıt üzerinde verilecek tek puanla dahi, olası bir avantaj sağlamak istememektedir. Futbol dostluk, barış, kardeşlik ve dayanışma üzerine kurulmuş üstün ahlâk ve centilmenlik gerektiren bir spordur.

Kulübümüz, bahse konu olan maçta yaşanan olaylara üzüntümüzün bir yansıması olarak ligin 16. haftasında evimizde karşılaşacağımız Boluspor futbol maçında siyah forma ile çıkma kararı almıştır.

Temiz futbol ve sportmence mücadele temennisiyle,

ALTAY SPOR KULÜBÜ