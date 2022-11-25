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Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak Bodrumspor maçı sonrası konuştu

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Bodrumspor golsüz berabere kaldı. Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 00:00
Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak Bodrumspor maçı sonrası konuştu

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'la 0-0 berabere kalan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, "İki taraf da coşkulu oynadı. Bence iyi bir maç oldu." dedi.

Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta her iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi. Çok fazla oyuncu değişikliği yapamadıklarını anlatan Bulak, şöyle devam etti:

"Sanırım iyi bir maç oldu. Hakem arkadaşlar maçı iyi yönetti. Bodrumspor iyi mücadele etti, iyi bir takım. Biz de geçen hafta mağlup dönmüştük. Bir parça moralimiz bozuktu ama yeni kadro olduğumuzu fakat derin bir kadro olmadığımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün çok fazla değişiklik yapamadık maalesef. Rakip bu avantajını kullanırken biz kullanamadık. Gidip gelen bir maç oldu."

Bulak, iyi pozisyonlar bulduklarını anlatarak, "Biz de Bodrumspor'la aşağı yukarı eşit pozisyonlar bulduk. Atanın kazanabilecek olduğu bir maçtı. Tam bir maç havasıydı. Kaçırdığımız çok net iki tane pozisyon var oyun başında. Oyuncularım yürekli oynadı. Geçiş oyununu iyi oynadık. Kenar oyununu iyi oynadık. Mücadele olarak iyi istekli oynadık. İki taraf da coşkulu oynadı. Bence iyi bir maç oldu. İzleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu." diye konuştu.

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