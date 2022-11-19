Şirket kararı

Denizlispor'da şirketleşmek için olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Uz'un çağrısına yanıt veren üyeler, oy vererek çoğunluğu sağladı. Tüzük değişikliği kongresinde oy çokluğuyla şirketleşmek için karar alındı, adım atıldı. Mehmet Uz, "Tüzük değişikliği genel kurulumuzu gerçekleştirerek kulübümüzün geleceği adına önemli bir sayfa açtık. Genel kurulumuza katılarak bizi yalnız bırakmayan yöneticilerimize, taraftarlarımıza, davetimize icabet eden misafirlerimize ve şirketleşme yetkisi vererek bize güvenlerini bir kez daha ortaya koyan değerli üyelerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.