Haberler TFF 1.Lig Manisa'da sürpriz

Manisa'da sürpriz

PLAY-OFF hattına yerleşen Manisa FK'de Futbol Direktörü Levent Devrim'le yollar sürpriz şekilde ayrıldı. Daha önce teknik direktörlük ve sportif direktörlük yaptığı kulübe sezon başında teknik direktör Levent Eriş'le birlikte dönen Devrim'in görevi kısa sürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Manisa'da sürpriz
PLAY-OFF hattına yerleşen Manisa FK'de Futbol Direktörü Levent Devrim'le yollar sürpriz şekilde ayrıldı. Daha önce teknik direktörlük ve sportif direktörlük yaptığı kulübe sezon başında teknik direktör Levent Eriş'le birlikte dönen Devrim'in görevi kısa sürdü.
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