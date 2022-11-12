Manisa'da sürpriz

PLAY-OFF hattına yerleşen Manisa FK'de Futbol Direktörü Levent Devrim'le yollar sürpriz şekilde ayrıldı. Daha önce teknik direktörlük ve sportif direktörlük yaptığı kulübe sezon başında teknik direktör Levent Eriş'le birlikte dönen Devrim'in görevi kısa sürdü.
PLAY-OFF hattına yerleşen Manisa FK'de Futbol Direktörü Levent Devrim'le yollar sürpriz şekilde ayrıldı. Daha önce teknik direktörlük ve sportif direktörlük yaptığı kulübe sezon başında teknik direktör Levent Eriş'le birlikte dönen Devrim'in görevi kısa sürdü.