Samsunspor Göztepe'yi 3 eksikle ağırlayacak

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Samsunspor, Göztepe'yi sahasında yenerek bu sezon ilk defa üst üstte ikinci galibiyetini almak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Moryke Fofana kadroda yer almazken, kırmızı kart cezası biten Douglas Tanque'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.