Göz-Göz’de kırmızı alarm

Yeniyapılanmaya gittiği sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe'de, Teknik direktör Ekrem Dağ da kötü gidişatı değiştiremedi. Pendikspor deplasmanında 3-0'lık yenilgi alan sarı-kırmızılılar, son 3 dış saha maçından puansız ayrılmış oldu. 7 maçta sadece 8 puan alan İzmir ekibinde olağanüstü hal ilan edildi. Gelecek haftayı bay geçecek Göztepe arayı iyi değerlendirmek istiyor. Sportif Direktör Ivan Mance'nin de oyuncularla bire bir görüşeceği kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, Tuzla maçıyla seri başlatmak istiyor.