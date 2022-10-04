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Göz-Göz’de kırmızı alarm

Pendikspor’a da kaybederek 7 maçta 8 puanda kalan İzmir ekibinde Sportif Direktör Mance oyuncularla bire bir toplantı yapma kararı aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Göz-Göz’de kırmızı alarm
Yeni yapılanmaya gittiği sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe'de, Teknik direktör Ekrem Dağ da kötü gidişatı değiştiremedi. Pendikspor deplasmanında 3-0'lık yenilgi alan sarı-kırmızılılar, son 3 dış saha maçından puansız ayrılmış oldu. 7 maçta sadece 8 puan alan İzmir ekibinde olağanüstü hal ilan edildi. Gelecek haftayı bay geçecek Göztepe arayı iyi değerlendirmek istiyor. Sportif Direktör Ivan Mance'nin de oyuncularla bire bir görüşeceği kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, Tuzla maçıyla seri başlatmak istiyor.
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