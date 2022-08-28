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Süper Manisa

Batuhan (2) ve Prib’le gülen Manisa, ilk 3 puanını aldı. Gökhan ve Mustafa’nın golleri ise Denizli’ye yetmedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Süper Manisa

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Altaş Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Misafir ekip Denizlispor, Gökhan'ın 18'de attığı golle öne geçerken, Manisa Batuhan ile 45+2'de beraberliği yakalayıp devre arasına 1-1'lik skorla gitti.

DENİZLİ ÇÖKTÜ
İkinci devrenin hemen başında Batuhan bir gol daha atarak takımını 2-1 öne geçirdi. Prib 58'de Manisa adına skoru 3-1'e taşıdı. Mücadelenin böyle biteceği düşünülürken Denizli'den Mustafa 90+5'te skoru belirledi: 3-2. Tarzanlar böylece ligde ilk galibiyetini alıp siftah yaptı, Denizli ise 3. maçında 2. yenilgisini yaşadı.


LEVENT ERİŞ: ÖNEMLİ GALİBİYET
Manisa FK teknik direktörü Levent Eriş, maçtan güzel bir galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Bu zaferle sadece 3 puan değil öz güven de kazandıklarının altını çizen Levent Eriş, "Oyuncularımı kutluyorum. Maçı geriden gelip çevirmek daha da güzel oldu" ifadelerini kullandı.

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