Haberler TFF 1.Lig Köybaşı Göz-Göz’e

Köybaşı Göz-Göz’e

Göztepe, sol bek için Trabzonspor’da şans bulamayan İsmail Köybaşı’nı radarına aldı. İlk temas olumlu geçti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Köybaşı Göz-Göz’e
Göztepe, transferde hız kesmiyor. Mamah, Palmer, Atanga, kaleciler Berkin Özgür, Ekrem Kılıçarslan, Emre Gedik, Uğur Kaan, Ali Akman, Yasin Öztekin, Emre Çolak ve Hüsamettin Yener'i kadrosuna dahil eden Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, sol bek takviyesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların son şampiyon Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Köybaşı ile ilgilendiği öğrenildi. 33 yaşındaki savunmacı için görüşmelere başlayan yönetimin, transferde olumlu adımlar attığı bildirildi.

İzmir ekibinin teklifine sıcak bakan İsmail Köybaşı, Gaziantepspor'da yetişip bu kulüpte profesyonel oldu. 2009-10'da Beşiktaş'a imza attı. 2016-17'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 3 sezon görev alan İsmail, İspanya'da Granada macerası yaşayıp Türkiye'ye döndü. Önce Ç.Rize formasını terleten Köybaşı'nın son durağı Trabzonspor oldu. Milli sol bek, geçen sezon Trabzonspor'da 13 Süper Lig maçında oynadı ve bordomavililerle şampiyonluk coşkusu yaşadı.
DİĞER
Aras Bulut İynemli oyuncu olmak için öyle bir mesleği elinin tersiyle itti ki... Duyanların ağızları açık kaldı!
Ebru Şahin ile Cedi Osman aşk yuvalarında! Balayından dönen ünlü çift soluğu bakın nerede aldı
İşte Emirhan İlkhan'ın yeni maaşı! Aradaki fark gündem oldu
Galatasaray'a bir golcü daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakkal’ın Horoz’a inancı tam
Gençlerbirliği'nden 100. yılına özel forma
30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması! Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması! 00:10
Süper Kupa R. Madrid'in! Süper Kupa R. Madrid'in! 00:08
Süper Kupa R. Madrid'in! Süper Kupa R. Madrid'in! 23:52
🔴 A SPOR CANLI YAYIN 🔴 A SPOR CANLI YAYIN 23:08
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda! G.Saray'da sıra ayrılacaklarda! 23:08
Jesus'tan Slovacko maçı öncesi Arda Güler açıklaması! Jesus'tan Slovacko maçı öncesi Arda Güler açıklaması! 23:06
Daha Eski
Almanlar F.Bahçeli yıldızın peşinde! İşte yapılan teklif Almanlar F.Bahçeli yıldızın peşinde! İşte yapılan teklif 23:06
Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri... Kartal'a transfer yanıtı! Nadiem Amiri... 23:06
F.Bahçe o isimden vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef F.Bahçe o isimden vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef 23:06
Süper Lig devinden Batshuayi bombası! Süper Lig devinden Batshuayi bombası! 23:05
F.Bahçe'ye Pereira'dan transfer! Jesus özellikle istedi F.Bahçe'ye Pereira'dan transfer! Jesus özellikle istedi 23:05
Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor Jesus gözden çıkardı! Yıldız isim gönderiliyor 23:05