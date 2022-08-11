Köybaşı Göz-Göz’e

Göztepe, transferde hız kesmiyor. Mamah, Palmer, Atanga, kaleciler Berkin Özgür, Ekrem Kılıçarslan, Emre Gedik, Uğur Kaan, Ali Akman, Yasin Öztekin, Emre Çolak ve Hüsamettin Yener'i kadrosuna dahil eden Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, sol bek takviyesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların son şampiyon Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Köybaşı ile ilgilendiği öğrenildi. 33 yaşındaki savunmacı için görüşmelere başlayan yönetimin, transferde olumlu adımlar attığı bildirildi.
İzmir ekibinin teklifine sıcak bakan İsmail Köybaşı, Gaziantepspor'da yetişip bu kulüpte profesyonel oldu. 2009-10'da Beşiktaş'a imza attı. 2016-17'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 3 sezon görev alan İsmail, İspanya'da Granada macerası yaşayıp Türkiye'ye döndü. Önce Ç.Rize formasını terleten Köybaşı'nın son durağı Trabzonspor oldu. Milli sol bek, geçen sezon Trabzonspor'da 13 Süper Lig maçında oynadı ve bordomavililerle şampiyonluk coşkusu yaşadı.