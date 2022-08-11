Bakkal’ın Horoz’a inancı tam

Sezonu Eyüpspor deplasmanında açacak olan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, takımına güveniyor. Transfer yasakları olduğunu hatırlatan Bakkal, "Sahaya çıkıp, geride kalan sezonda yaptıklarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da var" diye iddialı konuştu.
Sezonu Eyüpspor deplasmanında açacak olan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, takımına güveniyor. Transfer yasakları olduğunu hatırlatan Bakkal, "Sahaya çıkıp, geride kalan sezonda yaptıklarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da var" diye iddialı konuştu.