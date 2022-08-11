Haberler TFF 1.Lig Bakkal’ın Horoz’a inancı tam

Bakkal’ın Horoz’a inancı tam

Sezonu Eyüpspor deplasmanında açacak olan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, takımına güveniyor. Transfer yasakları olduğunu hatırlatan Bakkal, "Sahaya çıkıp, geride kalan sezonda yaptıklarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da var" diye iddialı konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Bakkal’ın Horoz’a inancı tam
Sezonu Eyüpspor deplasmanında açacak olan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, takımına güveniyor. Transfer yasakları olduğunu hatırlatan Bakkal, "Sahaya çıkıp, geride kalan sezonda yaptıklarımızı sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de inancımız da var" diye iddialı konuştu.
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