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Denizlispor'dan transfer hamlesi! Tiago Lopes geri geliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de iç transferde kadrosunu önemli oranda koruyan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, uzun süredir temas halinde olduğu Tiago Lopes'i de sonunda ikna etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 11:08
Denizlispor'dan transfer hamlesi! Tiago Lopes geri geliyor

Geçen sezon devre arasında takıma dönerek yeşil-siyahlıların ligde kalmasına büyük katkı yapan 33 yaşındaki Portekizli sağ bek Türkiye'ye geldi. Lopes, 2019'da Süper Lig'de transfer olduğu Denizlispor'da ilk sezonunda 23, 2020-2021'de 24, geçen sezon ise 13 maçta forma giymişti. Lopes'in de takıma katılacak olmasıyla Denizlispor'un iç transferde ikna edemediği tek isim Aissati kaldı. Denizlispor sezonun ilk haftasında cumartesi günü yaz döneminde çok iddialı transferler yapan Eyüpspor'a konuk olacak.

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