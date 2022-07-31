Oğuz Kaan Bandırma’da

Süper Lig'i geçen sezon son anda ıskalayan Bandırmaspor transferde hareketli günler geçiriyor. Bandırmaspor, Fenerbahçe alt yapısında yetişen Oğuz Kaan Güçtekin'i renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Bu sezon mutlaka Süper Lig'e çıkmak isteyen Bandırmaspor orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Genç yıldızın kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Oğuz Kaan Güçtekin geçtiğimiz sezonu Westerlo'da geçirmişti. Oğuz kariyerinde toplamda 81 maça çıktı. Rakip ağları havalandıramadı. Çaykur Rizespor'da oynarken 1 defa asist yaptı.