Berkan Emir Eyüp yolcusu

Göztepe'de geçen sezon taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerden olan Berkan Emir, sözleşmesi 1 yıl daha devam etmesine rağmen takımdan ayrılıyor. 34 yaşındaki sol bek, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'la anlaştı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 34 maçta 1 gol, 5 asist yaptı.
Göztepe'de geçen sezon taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerden olan Berkan Emir, sözleşmesi 1 yıl daha devam etmesine rağmen takımdan ayrılıyor. 34 yaşındaki sol bek, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'la anlaştı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 34 maçta 1 gol, 5 asist yaptı.