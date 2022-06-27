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Berkan Emir Eyüp yolcusu

Göztepe'de geçen sezon taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerden olan Berkan Emir, sözleşmesi 1 yıl daha devam etmesine rağmen takımdan ayrılıyor. 34 yaşındaki sol bek, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'la anlaştı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 34 maçta 1 gol, 5 asist yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Berkan Emir Eyüp yolcusu
Göztepe'de geçen sezon taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerden olan Berkan Emir, sözleşmesi 1 yıl daha devam etmesine rağmen takımdan ayrılıyor. 34 yaşındaki sol bek, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'la anlaştı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon 34 maçta 1 gol, 5 asist yaptı.
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