Haberler TFF 1.Lig Alt ligden haberler (05.06.22)

Alt ligden haberler (05.06.22)

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen Litvanyalı milli sağ kanat Arwvydas Novikovas'la 2+1 yıllık imza attı. 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Play-Off yarı finali de oynadığı Dadaşlar'da 31 maçta 9 gol, 4 asist katkısı sağladı. İşte alt ligden haberler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 06:50
Alt ligden haberler (05.06.22)

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen Litvanyalı milli sağ kanat Arwvydas Novikovas'la 2+1 yıllık imza attı. 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Play-Off yarı finali de oynadığı Dadaşlar'da 31 maçta 9 gol, 4 asist katkısı sağladı.

Samsunspor'da genel kaptan Cenk İşler'le yollar ayrıldı. Teknik direktör konusunda bir türlü sonuca varamayan Samsun'da İşler ile de vedalaşıldığı duyuruldu.

Süper Lig'den düşen Göztepe, sportif direktörlüğe Serkan Reçber'i, teknik direktörlüğe de Şenol Fidan'ı düşünüyor. 1. Lig'de de gençlerle yola devam edilecek.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'un 2021-2022 mali genel kurul toplantısı yapıldı. Sarı-siyahlıların net borcunun 318 milyon TL olduğu açıklandı.

1. Lig Play-Off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Bandırma, finaldeki hakem kararlarına tepki olarak, TFF başkanlık seçimine katılmama kararı aldı.

1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de yeni hoca Levent Eriş, iddialı konuştu. Eriş, "Yapacağımız takviyelerle Süper Lig'e oynayacak bir ekip oluşturacağız" dedi.

DİĞER
Heredot Cevdet’in yancısıydı... Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile "Vay be" dedirtti! Değişimi olay!
Eda Taşpınar adeta parayla dans ediyor! Meksika tatili için 600 bin lira ödeyen ikoncan, şimdi de Mikanos için...
Menajerinden flaş hamle! Süper Lig devine önerildi
F.Bahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Novikovas Samsunspor'da! İşte anlaşma detayları
Nazilli’den ilk imza
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür 01:20
Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür Yunus Akgün'den Stefan Kuntz'a teşekkür 01:20
Hazırlık! Hazırlık! 00:55
Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek Stefan Kuntz: Çalışmamız gerek 00:54
Adalara karşı gol keyfi Adalara karşı gol keyfi 00:53
4x4’lük galibiyet 4x4’lük galibiyet 00:50
Daha Eski
Doğukan Sinik: Kazanmak için sahaya çıktık Doğukan Sinik: Kazanmak için sahaya çıktık 00:43
Hakan Ericson: Türkiye bizi çok zorladı Hakan Ericson: Türkiye bizi çok zorladı 00:42
Stefan Kuntz: O açıdan memnun değilim Stefan Kuntz: O açıdan memnun değilim 00:41
Milliler Uluslar Ligi'ne farklı başladı! Milliler Uluslar Ligi'ne farklı başladı! 00:40
F.Bahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi! F.Bahçe'de 200 milyonluk Mesut Özil krizi! 00:40
Cengiz'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Cengiz'in golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 00:40