Alt ligden haberler (05.06.22)

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Yılport Samsunspor, geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen Litvanyalı milli sağ kanat Arwvydas Novikovas'la 2+1 yıllık imza attı. 31 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Play-Off yarı finali de oynadığı Dadaşlar'da 31 maçta 9 gol, 4 asist katkısı sağladı.



Samsunspor'da genel kaptan Cenk İşler'le yollar ayrıldı. Teknik direktör konusunda bir türlü sonuca varamayan Samsun'da İşler ile de vedalaşıldığı duyuruldu.



Süper Lig'den düşen Göztepe, sportif direktörlüğe Serkan Reçber'i, teknik direktörlüğe de Şenol Fidan'ı düşünüyor. 1. Lig'de de gençlerle yola devam edilecek.



Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'un 2021-2022 mali genel kurul toplantısı yapıldı. Sarı-siyahlıların net borcunun 318 milyon TL olduğu açıklandı.



1. Lig Play-Off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilen Bandırma, finaldeki hakem kararlarına tepki olarak, TFF başkanlık seçimine katılmama kararı aldı.



1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de yeni hoca Levent Eriş, iddialı konuştu. Eriş, "Yapacağımız takviyelerle Süper Lig'e oynayacak bir ekip oluşturacağız" dedi.