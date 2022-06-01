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Süper Lig'e son bilet kimin olacak? Bandırmaspor mu İstanbulspor mu?

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor iel İstanbulspor 3 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Kocaeli'de oynanacak maçın ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takım belli olacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 22:05
Süper Lig'e son bilet kimin olacak? Bandırmaspor mu İstanbulspor mu?

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki sırada yer alan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor doğrudan Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Süper Lig'e yükselecek son ekibi belirleyecek maç ise yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak. Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İSTANBULSPOR, 2004-2005'TEN BERİ SÜPER LİG'DEN UZAK
Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı.

Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.

2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.

İstanbul temsilcisi, 1967-1968 sezonunda Ziya Taner yönetiminde, 1994-1995'te Kadri Aytaç idaresinde iki kez Süper Lig vizesi alırken, 1. Lig'de 1993-1994, 2005-2006 ve geçen sezon olmak üzere 3 kez mücadele ettiği play-off'ta Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TARİHİNDE İLK PEŞİNDE
Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off oynama hakkı elde etti. Yarı finalde Eyüpspor'a ilk maçta 1-0 mağlup olan Royal Hastanesi, rövanş mücadelesinde rakibini 3-0 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig tecrübesi bulunmayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, play-off'ta tarihinde ilk kez mücadele etme başarısı gösterdi. Finale kadar gelen Bandırmaspor, Süper Lig'e yükselerek bu başarısını taçlandırmaya çalışacak.

5 Haziran 1965'te kurulan genelde 2 ve 3. liglerde yer alan Bandırmaspor, 2015-2016 sezonu sonunda 1. Lig'e yükseldi. Bir sonraki sezon 1. Lig'de 17. sırada yer alarak tekrar alt lige düşen Bandırmaspor, 2019-2020'de yeniden 1. Lig vizesi aldı. Son 2 sezonda 1. Lig'de yer alan Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı için yarın İstanbulspor'un karşısına çıkacak.

Bandırmaspor, 2014-2015'te Süper Lig'de yer alan Balıkesirspor'un ardından şehrin ligdeki temsilcisi olmayı hedefleyecek.

PLAY-OFF'TA 27. FİNAL
İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi bu yıl 27. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 20 farklı takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı. 

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

1993-1994 sezonundaki play-off mücadelesi sonunda Adana Demirspor ve Antalyaspor olmak üzere iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı. 

KOCAELİ, PLAY-OFF FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN 8. İL
Spor Toto 1. Lig finalinin oynanacağı Kocaeli, finale ev sahipliği yapacak 8. il olacak.

Ankara'da 8 kez oynanan play-off finaline İstanbul 6, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir ikişer, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.

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