Sakarya’da Donkor imzalıyor

Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Sakaryaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk transferini kaleci Cihan Topaloğlu'yla gerçekleştiren yeşil-siyahlılar, Adanaspor'dan Isaac Donkor'da da mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki Ganalı stoperin bu hafta Sakarya'ya geleceği öğrenildi. İnter'den yetişen Donkor, İtalyan ekibinde 5 maça çıktı. Cesena, Bari, Sturm Graz ve Craiova formaları da giyen başarılı oyuncu, 2020'den beri oynadığı Adanaspor'da 72 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Sakaryaspor'un Giresunspor'un Polonyalı eski orta sahası Nalepa'yla (27) da imza aşamasına geldiği öğrenildi.