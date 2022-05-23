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Sıra geldi play-off’a

Eyüp-Bandırma ve BB Erzurum-İstanbul eşleşmelerine sahne olacak play-off’ta ilk maçlar 25 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Sıra geldi play-off’a

Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off bu sezon 27. kez oynanacak. 4 takımdan biri daha playoff'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek. Eyüpspor-Bandırmaspor ve BB Erzurumspor-İstanbulspor arasındaki yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü İstanbul ve Erzurum'da, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü Balıkesir ve İstanbul'da yapılacak. Rakiplerini mağlup edecek ekipler 2 Haziran Perşembe günü Süper Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

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