Sıra geldi play-off’a

Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off bu sezon 27. kez oynanacak. 4 takımdan biri daha playoff'ta Süper Lig vizesi almak için mücadele edecek. Eyüpspor-Bandırmaspor ve BB Erzurumspor-İstanbulspor arasındaki yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü İstanbul ve Erzurum'da, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü Balıkesir ve İstanbul'da yapılacak. Rakiplerini mağlup edecek ekipler 2 Haziran Perşembe günü Süper Lig'e çıkmak için karşılaşacak.