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TFF 1. Lig'de kritik gün! İşte Bursaspor - Denizlispor maçı öncesi son bilgiler

TFF 1. Lig'de, kümede kalma hattında önemli bir müsabaka oynanacak. Tehlike bölgesinde bulunan iki kulüp, Bursaspor ve Denizlispor, Bursa'da karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 14:38
TFF 1. Lig'de kritik gün! İşte Bursaspor - Denizlispor maçı öncesi son bilgiler
Ligde kalabilme umutlarını sürdürmek için kalan maçlarını kazanmak zorunda olan Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Cumartesi akşamı Denizlispor'u ağırlıyor. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele 20.30'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bursaspor, Cumartesi akşamı Denizlispor'u konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yöneyecek. Karaoğlan'ın yardımcılığını Cemil Tunç ve Erkan Akbulut yapacak. Dördüncü hakem ise Bayram Başkan olacak.

Son iki maçından 1 puan çıkartan Bursaspor'un ligde kalma umutlarını son haftalara taşıması için kazanması gerekiyor. Son 6 maçının 5'ini kazanan Denizlispor ise ateş hattından iyice uzaklaşmayı planlıyor. 32 puanı bulunan Bursaspor 18. sırada yer alırken, Denizlispor 39 puanla 12. basamakta bulunuyor.
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