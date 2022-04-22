Haberler TFF 1.Lig Eyüpspor - Boluspor : 0-2 (MAÇ SONUCU) Boluspor deplasmanda nefes aldı!

Eyüpspor - Boluspor : 0-2 (MAÇ SONUCU) Boluspor deplasmanda nefes aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor sahasında Boluspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Gökhan Karadeniz ve Mert Yıldız ile bulduğu gollerle rakibini mağlup eden Boluspor, düşme hattından çıkarak rahat bir nefes aldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
Eyüpspor - Boluspor : 0-2 (MAÇ SONUCU) Boluspor deplasmanda nefes aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor sahasında Boluspor'u konuk etti.

Zorlu müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren goller 64. dakikada Gökhan Karadeniz ve 90+4 dakikada Berk Yıldız'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 51 puanda kalırken Boluspor ise puanını 38'e yükseltti.

Ligde gelecek hafta Boluspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. Eyüpspor ise haftayı bay geçecek.

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