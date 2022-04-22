Eyüpspor - Boluspor : 0-2 (MAÇ SONUCU) Boluspor deplasmanda nefes aldı!

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Eyüpspor sahasında Boluspor'u konuk etti.
Zorlu müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren goller 64. dakikada Gökhan Karadeniz ve 90+4 dakikada Berk Yıldız'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 51 puanda kalırken Boluspor ise puanını 38'e yükseltti.
Ligde gelecek hafta Boluspor evinde Ümraniyespor'u konuk edecek. Eyüpspor ise haftayı bay geçecek.