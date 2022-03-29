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Bekle bizi play-off

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bandırmaspor maçının önemi çok büyük. Sezon sonunda ilk 6’da olmak istiyoruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 06:50
Bekle bizi play-off
Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımın play-off hedefi doğrultusunda, Bandırmaspor karşılaşmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Ligde her maçın atmosferinin ve hikayesinin farklı olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "İlk 6 sıra içinde olmak istiyorsak play-off yarışındaki rakiplerimizi mutlaka yenmemiz gerekiyor ya da puanlar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. İlk 6'da ligi bitirmeleri için sadece Bandırmaspor, Eyüpspor ve İstanbulspor maçlarını kazanmalarının yetmeyeceğini vurgulayan Fuat Çapa, "Diğer kalan 6 karşılaşma da çok değerli. O yüzden kalan 9 maçta ne yapacağız ona bakmak lazım. Bandırmaspor'u yendiğimizde ilk 6'nın garantisi yok. Mağlup olduğumuzda play-off'a giremeyeceğiz diye bir durum da yok. Biz o play-off içinde nasip olursa sezon sonunda olacağız" değerlendirmesiyle sözlerini noktaladı.
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