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Spor Toto 1.Lig Haberleri: Altınordu zorlu virajda

Spor Toto 1.Lig'de iki maçtır galip gelen Altınordu'yu zorlu bir fikstür bekliyor. Önündeki maçta Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak Altınordu çıkışını sürdürmek istiyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 16:54
Spor Toto 1.Lig Haberleri: Altınordu zorlu virajda

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını 1-0'lık skorlarla kazanarak kümede kalma yolunda umudunu artıran Altınordu, zorlu bir fikstürle karşı karşıya kaldı. Ligde cumartesi deplasmanda günü zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak İzmir ekibi daha sonra Play-Off iddiası bulunan Adanaspor, Eyüpspor (D) ve Manisa FK ile karşılaşacak.

Bu 4 karşılaşmanın ardından üst üste 3 deplasman sınavına çıkacak kırmızı-lacivertliler bu periyotta lider Ankaragücü, Yılport Samsunspor ve Kocaelispor'un konuğu olacak. Son 2 maçında Balıkesirspor ve Boluspor'la (D) karşılaşacak 28 puanlı 16'ncı sıradaki Altınordu, kümede kalma barajıyla arasındaki 5 puanlık farkı eritip lige tutunmayı hedefliyor.

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