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SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ: Samsunspor'da sakatlıklar düşündürüyor

Spor Toto 1. Lig'de NasaDoge Menemenspor ile karşılaşacak Samsunspor'da sakatlıkların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Samsunspor bu karşılaşmaya sakatlıklar sebebiyle rotasyonlu kadroyla çıkacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 16:35
SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ: Samsunspor'da sakatlıklar düşündürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında oynayacağı NasaDoge Menemenspor karşılaşmasına sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle rotasyonlu kadroyla çıkacak.

Yılport Samsunspor, ligde son 7 haftada 3'er galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

Play-off hedefi doğrultusunda ilk 6 içine girmek isteyen kırmızı-beyazlı ekip, yarın sahasında karşılaşacağı NasaDoge Menemenspor'u mağlup etmek istiyor.

Samsun ekibinde Junior Tallo, Vukan Savicevic ve Alaadin Okumuş sakatlıkları, Ali Ülgen de kart cezası nedeniyle kadroya giremezken, Moryk Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kırmızı-beyazlılar, NasaDoge Menemenspor önünde rotasyonlu bir kadroyla mücadele verecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-NasaDoge Menemenspor karşılaşmasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak.

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