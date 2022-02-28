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Liderin gücü!

Haftanın en kritik karşılaşmasında sarı-lacivertliler, güçlü rakibini Yusuf Abdioğlu’nun kafa golüyle yendi ve altın değerinde 3 puan aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Liderin gücü!

Spor Toto 1. Lig'de sonucu merakla beklenen maçta Erzurumspor, Ankaragücü'nü ağırladı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Erdem Özgenç'in kullandığı korner atışına iyi yükselen Yusuf Abdioğlu'nun kafa şutunda top ağlara gitti: 0-1. 40'ta Süleyman vurdu Akın Alak kurtardı.

POZİSYON BOLDU
47'de Olanare vurdu, defans kornere attı. 55'te Hasek'in sert şutu savunmadan döndü. 64'te Olanare'nin şutu Akın'da kaldı. 74'te Yasin faul sonrası ikinci sarıdan atıldı. 85'te Ariyibi'nin şutu direkten dışarı gitti. Ankaragücü çok kritik bir 3 puan kazandı.

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