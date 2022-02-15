Tek yol galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de 21 puanla 18. sırada bulunan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, Altınordu ile sahalarında yapacakları maçta taraftarı tribünlere davet etti. Bu maçın kendileri için ligdeki kritik maçlardan biri olduğunu belirten Bakkal, "Bu zorlu maçta en büyük gücümüz taraftarımız olacak. Tüm taraftarlarımızı takıma destek vermeye çağırıyorum. Bu takım taraftarlarıyla başarıya ulaşacaktır. Çünkü taraftar olmadan başarı mümkün değil" diye konuştu.



HER GEÇEN GÜN ÜSTÜNE KOYUYORUZ

"Denizli halkının, Denizlispor taraftarlarının bundan önceki dönemlerde takımı nasıl omuzlayarak başarıya taşıdığını çok gördük. Altınordu maçında da aynı desteği bekliyoruz" ifadelerini kullanan Bakkal, "Her geçen gün üstüne katarak daha iyi oluyoruz. Özellikle iç sahada oynayacağımız maçları mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bu maçlardan ilki olan Altınordu maçını kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.