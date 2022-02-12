Haberler TFF 1.Lig Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 berabere bitti ve puanlar paylaşıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:04 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:05
Boluspor - Ankara Keçiörengücü: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 berabere bitti ve puanlar paylaşıldı.

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Emir Eray Eyisoy

Beypiliç Boluspor: Bartu Kulbilge, Abdurrahim Dursun (Dk. 29 Bülent Cevahir), Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram, Ali Keten, Tugay Kaçar (Dk.46 Kasongo), Gökhan Karadeniz (Dk. 82 Novak), Abdurrahman Canlı, Kemal Rüzgar (Dk. 46 Eray Ataseven), Roshi, Berk Yıldız (Dk. 63 Bregu)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak, Fatih Solmaz, Taşkın Çalış (Dk. 46 Manaj), Vusal Iskandarlı (Dk.42 Ziya Alkurt-Dk. 86 Uğur Utlu), Uzodimma, Alhassan Adamu, Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 88 Ali Yavuz Kol)

Sarı kartlar: Dk. 18 Tugay Kaçar, Dk. 30 Bülent Cevahir, Dk. 72 Roshi, Dk. 73 Mehmet Zahit Çınar (Beypiliç Boluspor), Dk. 16 Mehmet Dingil, Dk.19 Taşkın Çalış, Dk. 40 Uzodimma, Dk. 52 Alhassan Adamu (Ankara Keçiörengücü)

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