Ofoedu savaşı

Ara transferin son günleri yaklaşırken İstanbul'un iki ekibi karşı karşıya geldi. Transfer kapışmasına sebep olan isim ise 1461 Trabzonspor, Karşıyaka, Samsunspor ve Eskişehirspor'da da oynayan Chico Ofoedu oldu. Eyüpspor ve Ümraniyespor'un, Nijeryalı'yla temas kurduğu öğrenildi. Türkiye'ye sıcak bakan 29 yaşındaki sağ kanadın, iki takımdan birine imza atması bekleniyor. TECRÜBELİ oyuncuyla yapılan görüşmeler son aşamaya gelirken, Eyüpspor'un ekenomik anlamda daha cazip bir teklif sunduğu bildirildi. Türkiye kariyerine 2012'de 1461 Trabzonspor'da başlayan Ofoedu, daha sonra Karşıyaka, Samsunspor ve Eskişehirspor formaları giydi. 1. Lig'de 172 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı forvet, 58 kez ağları sarstı. Başarılı oyuncu, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.