Keçiörengücü Bandırmaspor 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Keçiörengücü ile Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çaldı. Zorlu müsabakayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.



Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Djibrilla, Eze ve Olawoyin kaydetti. Bandırmaspor'un golleri Keny ve Guido Koçer'den geldi.

Keçiörengücü'nün gollerini Djibrilla ve Eze kaydetti. Bandırmaspor'un golleri Keny ve Guido Koçer'den geldi. Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 17'ye yükseltti. Bandırmaspor ise 25 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan Muharrem'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eze'nin arka direğe pasında Djibrila meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



20. dakikada Keçiörengücü penaltı kazandı. Beyaz noktasının başına geçen Fatih Solmaz'ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.



21. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığ köşe vuruşunda savunmadan seken topa dokunan Keny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1



51. dakikada sol kanattan Kerim'in ceza sahasına ortasında kale önünde Koçer, topu ağlara yolladı. 1-2



77. dakikada sağ kanattan Olawoyin pasını ceza sahası dışındaki Eze'ye aktırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez şutunu kaleci Gökhan köşeden çeldi.



89. dakikada Djibrila'nın hatasında topu alan Eze'nin şutu filelere gitti. 2-2



90+7. dakikada sol köşeden Ali Yavuz Kol'un köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olawoyin ceza yayı üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-2