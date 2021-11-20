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BB Erzurumspor 3-2 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Boluspor'u Aryvdas Novikovas, Eren Tozlu ve Martin Hasek'in golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Boluspor'un Dejvi Bregu ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 18:17
BB Erzurumspor 3-2 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Olanare'nin pasıyla ceza sahasında topu alan Novikovas sert vurdu savunmadan seken top kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

27. dakikada Olanare'nin sol kanattan arka direğe ortaladığı topa Haset uçarak kafayı vurdu. Kaleci Selmani'den dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

67. dakikada Berk'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Abdurrahman, ceza sahasına sokulup sıfıra indikten sonra içeri çevirdiği topa Bregu direk dibinde dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1

89. dakikada BB Erzurumspor'da Eren ön alanda baskı yaparak kazandığı topu Hasek'e verdi. Hasek ceza sahası yayına doğru sokularak sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-1

90+3. dakikada Berk orta alanda aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi Orhan'ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı notasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Bregu topu filelere gönderdi. 3-2

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