BB Erzurumspor 3-2 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 3-2 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada sol çaprazda topla buluşan Olanare'nin pasıyla ceza sahasında topu alan Novikovas sert vurdu savunmadan seken top kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Olanare'nin sol kanattan arka direğe ortaladığı topa Haset uçarak kafayı vurdu. Kaleci Selmani'den dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0
67. dakikada Berk'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Abdurrahman, ceza sahasına sokulup sıfıra indikten sonra içeri çevirdiği topa Bregu direk dibinde dokunarak topu ağlarla buluşturdu. 2-1
89. dakikada BB Erzurumspor'da Eren ön alanda baskı yaparak kazandığı topu Hasek'e verdi. Hasek ceza sahası yayına doğru sokularak sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-1
90+3. dakikada Berk orta alanda aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi Orhan'ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı notasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Bregu topu filelere gönderdi. 3-2