Körfez seri bitirdi

2 KIRMIZI ÇIKTI
Yeni hocası Özcan Bizati ile çıkışa geçen ve 4-0'lık Ankaragücü yenilgisi sonrası 3'te 3 yapan konuk Bursaspor, henüz 30. dakikada Zalazar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Buna rağmen 61.'de Alasgarov'un penaltısıyla farkı 1'e indiren Timsah, Matavz'ın da uzatmalarda kızarmasıyla maçı 9 kişi tamamladı. Bursa 14 puanda kalırken, Kocaeli 20 puana çıktı.
'ERKEN GOL İŞİ KOLAYLAŞTIRDI'
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Marmara derbisini kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: Erken gelen gol işimizi kolaylaştırdı. İki hafta aradan sonra yeniden 3 puana uzandık. Artık bu galibiyeti seriye dönüştürüp hedefimize ulaşmalıyız.
'HESAPTA YOKTU'
Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, 3 maç sonra gelen yenilgiyi, "Her ne kadar zorlu bir deplasman da olsa, hiç hesapta yoktu bu yenilgi. Bu kayıptan dersler çıkaracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bursaspor'u layık olduğu Süper Lig'e yeniden döndüreceğiz" dedi.