Bandırmaspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig 7'nci hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Altıordu'yu 2-1 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



10'uncu dakikada Bandırmaspor mutlak gol şansını değerlendiremedi. Akabueze'nin pasıyla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Pucko, kaleciyi geçerek topu kaleye gönderdi. Defans topu kale çizgisinden çıkarttı.



23'üncü dakikada Manaj, ceza alanı dışında topla buluştu. Manaj'ın sol üst köşeye giden



şutunu kaleci kornere çeldi.



26'ncı dakikada Bandırmaspor'da Pucko'nun ceza alanı içinden sert vuruşu direğin yanından dışarı gitti.



40'ıncı dakikada Bandırmaspor'da Pucko'un şutu defanstan dönünce topla buluşan Landel sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

İlk yarı1-0 Bandırmaspor'un üstünlüğüyle kapandı: 1-0.



53'üncü dakikada Altınordu kalesi önünde yaşanan karambolde, Bandırmaspor defansından gelip hücuma katılan Gökay'ın vuruşu az farkla dışarı gitti.



82'nci dakikada Altınordu'da, Recep'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ahmet Dereli, uygun pozisyonda topu ağlara yollayarak skora denge getirdi. 1-1



85'inci dakikada Kerim Avcı'nın sol kanattan ortasında kale önünde yaşanan karambolde



Doğancan topu ağlara göndererek Bandırmaspor'u tekrar öne geçirdi. 2-1

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.