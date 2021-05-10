Haberler TFF 1.Lig Play-off'a hazır

Play-off'a hazır

’a konuk olan Boğalar, rakibini Abazaj ve Levent’in golleriyle mağlup etmeyi başardı. Sarı-siyahlılar, play-off’ta ’ın rakibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Play-off'a hazır
. Lig'de play-off'a kalmayı daha önce garantileyen , lige veda eden 'la karşı karşıya geldi. Boğalar, maçın hemen başında 5. dakikada Arnavut forveti Abazaj'ın golüyle öne geçti: 1-0. Devre bu sonuçla geçilirken; ikinci yarıda da etkili olan taraf İstanbulspor'du. 63'te kazanılan penaltıda topun başına geçen , aradaki farkı ikiye çıkartan isim oldu: 2-0. Kalan sürede başka gol olmayınca İstanbulspor, ligi 3 puanla bitirdi. Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen sarı-siyahlılar, 64 puanla normal sezonu noktaladı. 4. sıradaki İstanbulspor, böylece 2017-2018'den beri mücadele ettiği TFF 1. Lig'de ilk kez play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı. Boğalar, 'e çıkmak için ilk maçında 'la karşılaşacak. Daha önce lige veda etmesi kesinleşen Ankaraspor ise 1. Lig'de sezonu 26 puanla 17. sırada bitirmiş oldu.

GÜZEL BİTİRDİK
İstanbulspor teknik sorumlusu maçın ardından, "Güzel bir galibiyetle ligi noktaladık. Artık play-off'a odaklanmış durumdayız. Oyuncuları kutluyorum. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup Altay'ı yenmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

SERİYİ BOZMADI
Son haftalarda çıkış yakalayan sarı-siyahlılar, Ankaraspor karşısında serisini sürdürdü. Boğalar, son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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