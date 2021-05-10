Play-off'a hazır

TFF 1. Lig'de play-off'a kalmayı daha önce garantileyen İstanbulspor, lige veda eden Ankaraspor'la karşı karşıya geldi. Boğalar, maçın hemen başında 5. dakikada Arnavut forveti Abazaj'ın golüyle öne geçti: 1-0. Devre bu sonuçla geçilirken; ikinci yarıda da etkili olan taraf İstanbulspor'du. 63'te kazanılan penaltıda topun başına geçen Levent Ayçiçek, aradaki farkı ikiye çıkartan isim oldu: 2-0. Kalan sürede başka gol olmayınca İstanbulspor, ligi 3 puanla bitirdi. Play-off'a kalmayı daha önce garantileyen sarı-siyahlılar, 64 puanla normal sezonu noktaladı. 4. sıradaki İstanbulspor, böylece 2017-2018'den beri mücadele ettiği TFF 1. Lig'de ilk kez play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı. Boğalar, Süper Lig'e çıkmak için ilk maçında Altay'la karşılaşacak. Daha önce lige veda etmesi kesinleşen Ankaraspor ise 1. Lig'de sezonu 26 puanla 17. sırada bitirmiş oldu.
GÜZEL BİTİRDİK
İstanbulspor teknik sorumlusu Saffet Akbaş maçın ardından, "Güzel bir galibiyetle ligi noktaladık. Artık play-off'a odaklanmış durumdayız. Oyuncuları kutluyorum. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup Altay'ı yenmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.
SERİYİ BOZMADI
Son haftalarda çıkış yakalayan sarı-siyahlılar, Ankaraspor karşısında serisini sürdürdü. Boğalar, son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.