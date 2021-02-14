Haberler TFF 1.Lig Altay'da hazırlıklar başladı! Adana Demirspor...

'da hazırlıklar başladı! ...

. Lig'in 22. haftasında 19 Şubat Cuma günü deplasmanda 'la karşılaşacak , hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 14:25
Altay'da hazırlıklar başladı! Adana Demirspor...

Ligde dün konuk ettiği 'ne 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, maçı öncesi ilk çalışmasını teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdi.

'ndeki antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdikten sonra oyunu oynadı.

Siyah-beyazlı futbolcular hazırlıklarına yarın devam edecek.

'da dünkü maçta sakatlanan ve oyundan çıkan 'ün durumunun, bugünkü çekilecek MR sonrası belli olacağı öğrenildi.

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