Samsunspor tam gaz!

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda karşılaştığı Ankarspor'u 2-1 yenerek puanını 30'a yükseltip ikinci sıradaki Tuzlaspor'u yakaladı. 26'ncı dakikada Gökhal Alsan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Samsunspor'a, Ankaraspor 40'ta Beykan Şimşek ile yanıt verdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Kırmızı Şimşekler, 76'da Oğuz Gürbulak'ın golüyle skoru 2-1 yaptı. Üst üste üçüncü maçını kazanan Samsunspor, ilk yarının finalini 3 Ocak'ta Adana- spor maçıyla yapacak.