Haberler TFF 1.Lig Ümit Özat açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu senin fantezin diyordu..."

açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu senin fantezin diyordu..."

1. Lig ekiplerinden Demirspor'daki görevine son verilen hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 44 yaşındaki çalıştırıcı, lacivert mavili takımın başkanı 'a göndermede bulundu. Sancak da Özat'ın açıklamaları sonrası bir paylaşımda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 11:02
Ümit Özat açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu senin fantezin diyordu..."

Son olarak Demirspor'u çalıştırılan ve görevine son verilen , hesabından başkanı 'a bir göndermede bulundu.

"BU TAKIM OYNAMAZ DİYORDU"
Özat, "Başkan, maçından sonra '3 tane 6 numara ile oynanır mı?' diyordu. 2 maçtır 3 tane 6 numara ile oynuyorsun... Kosecki oyuna girince, 'bu senin fantezin, bu takımda oynamaz' diyordu. Oyuna girdi fantezi...

"DÜNYADA SAVUNMA YAPMAYAN TAKIM MI VAR?"
Dünyada savunma yapmayan takım mı var? Yapıyorsun işte..." ifadelerini kullandı.

SANCAK'TAN CEVAP GELDİ!
Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, Ümit Özat'ın yaptığı paylaşımlara sosyal medyadan yanıt verdi ve lacivert-mavili takım taraftarından özür diledi. Sancak yaptığı paylaşımda, "2 sahabe HZ ALİ nin yanına varmışlar,ya ALİ adamın biri var hakkında atıp tutuyor,nedir bu diye sormuşlar.Hz ALİ düşünmüş,düşünmüş ve demişki ben buna bir iyilik yapmadımki demiş.kıssadan hisse.ama ADS taraftarlarına bir özür borcum var. ÖZÜR DİLERİM." ifadelerini kullandı.

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