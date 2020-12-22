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Çıkışımız sürecek

Bandırma’nın hocası , “Galibiyet serisini sürdürüp bir an önce play-off’u yakalacağız” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Çıkışımız sürecek
ÜST üste iki galibiyet alan Bandırmaspor, gelecek hafta karşısında seriyi sürdürmek istiyor. Bordo-beyazlı ekibin hocası , "Son haftalarda yakaladığımız çıkışı devam ettirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. tahtasının kapandığını hatırlatan Sözeri, yönetimin bu durumu bir an önce çözmek için çalıştığını sözlerine ekledi.
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