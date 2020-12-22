Çıkışımız sürecek

Bandırma’nın hocası Erkan Sözeri, “Galibiyet serisini sürdürüp bir an önce play-off’u yakalacağız” dedi
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:18Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
ÜST üste iki galibiyet alan Bandırmaspor, gelecek hafta Adanaspor karşısında seriyi sürdürmek istiyor. Bordo-beyazlı ekibin hocası Erkan Sözeri, "Son haftalarda yakaladığımız çıkışı devam ettirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımıza güveniyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi. Transfer tahtasının kapandığını hatırlatan Sözeri, yönetimin bu durumu bir an önce çözmek için çalıştığını sözlerine ekledi.