Samsun çıkacak

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:19Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
TFF1. Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, tek hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Yıldırım "CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan 'Samsunspor'un Süper Lig'de olmasını istiyoruz' dedi. Ben de formamızı hediye ederken altını çizerek söyledim, söz verdim. Bu saatten sonra ölürüm ama sözümü yerine getiririm. Bu kadar basit. O nedenle söylüyorum ki Samsunspor inşallah Süper Lig'e çıkacak" ifadelerini kullandı. Yıldırım, Süper Lig ekiplerinin radarında olan kalecileri Nurullah Aslan ile 2 yıl daha sözleşmeleri olduğunu hatırlattı. Yüksel Yıldırım "Nurullah'ı İtalya'dan İngiltere'den, Almanya'dan izleyen ve isteyen kulüpler var. Ancak o seneye de bizimle Süper Lig'de olacak. Kalemizi koruyacak" ifadelerini kullandı.