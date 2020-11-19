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Samsun çıkacak

Başkanı “Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Ölürüm ama sözünü tutarım. Bu takımı ’e çıkaracağım” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:19 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Samsun çıkacak
1. Lig'in iddialı ekiplerinden 'da başkan , tek hedeflerinin olduğunu söyledi. Yıldırım " 'Samsunspor'un Süper Lig'de olmasını istiyoruz' dedi. Ben de formamızı hediye ederken altını çizerek söyledim, söz verdim. Bu saatten sonra ölürüm ama sözümü yerine getiririm. Bu kadar basit. O nedenle söylüyorum ki Samsunspor inşallah Süper Lig'e çıkacak" ifadelerini kullandı. Yıldırım, Süper Lig ekiplerinin radarında olan kalecileri Nurullah Aslan ile 2 yıl daha sözleşmeleri olduğunu hatırlattı. Yüksel Yıldırım "Nurullah'ı 'dan 'den, 'dan izleyen ve isteyen kulüpler var. Ancak o seneye de bizimle Süper Lig'de olacak. Kalemizi koruyacak" ifadelerini kullandı.
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