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05 Mayıs 2020, Salı
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'da futbolculara testi yapıldı

Altay'da futbolculara corona virüsü testi yapıldı

1. Lig ekiplerinden 'da futbolculara () testi yapıldı. temsilcisi, bu haftadan itibaren gruplar halinde idmanlara başlayacak.

1. Lig ekiplerinden 'da teknik ekip ve futbolculara testi yapıldığı bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde Covid-19 testleri yapılan futbolcularla teknik direktör 'ın bir toplantı yaptığı belirtildi.

Koşukavak'ın oyuncularına ilerleyen günler için yapılacak antrenman programına dair bilgi verdiği, siyah-beyazlıların bu haftadan itibaren gruplar halinde farklı saatlerde antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen profesyonel şube sorumlusu Himi Bozok, yeni tip (Covid-19) salgını döneminde futbolcu ödemelerinin büyük kısmının yapıldığını, çalışanların maaşlarının tamamının yatırıldığı ifade etti.

Bu süreci oyuncular ve teknik ekip olarak iyi geçirdiklerini bildiren Bozok, şunları kaydetti:

Corona virüsü salgınının ülkemizde görünmesinden itibaren insan sağlığını odak noktasına alarak ilerledik. İlk etapta mesai saatlerimizi yeniden düzenleyerek tedbirleri üst seviyeye taşıdık. Dezenfeksiyon çalışmaları düzenli şekilde sürüyor. İmkanlarımızı en iyisi için zorluyoruz. Ligler yeniden başladığında Süper Lig hedefi ile yolumuza devam edeceğiz.

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  1. 05.05.2020
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